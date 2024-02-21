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Превышение скорости будут фиксироваться по новым правилам, а водителей будут наказывать за то, что не меняют шины – проект изменений в КУоАП

Ответственность для водителей будет следовать за проезд с превышением средней скорости движения авто, которая будет определяться путем деления преодоленного автомобилем расстояния на время, потраченное на проезд определенного участка дороги.

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Судья из Луганской области не явилась в новый суд, ее местонахождение неизвестно

Высший совет правосудия считает, что судья сознательно не явилась на новое место работы.

Денис Малюська ответил на критику законопроекта о перезагрузке БЭБ и объяснил, почему переаттестация сотрудников БЭБ состоится после войны

«Мы имели много внутренних дискуссий по переаттестации БЭБ уже сейчас, аргументы «против» перевесили, поскольку сейчас просто не существует достаточно нетрудоустроенных квалифицированных и порядочных людей, которые могли бы заменить сотрудников БЭБ так, чтобы работа улучшилась», - отметил Денис Малюська по законопроекту 10439.

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Примусовий переогляд осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп у законопроекті про мобілізацію: справжні причини та наслідки. Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з правозахисником та головою Національної Асамблеї людей з інвалідністю України Валерієм Сушкевичем.

  1. Суд инфо

19 победителей конкурса рекомендованы для назначения на должность судьи — ВККС

14:26, 21 февраля 2024
Комиссия провела собеседования с 26 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.
19 победителей конкурса рекомендованы для назначения на должность судьи — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
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Во вторник, 20 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела собеседования с 26 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Дребот Ірину Ярославівну на посаду судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська;

Москаленко Інну Олександрівну на посаду судді Южного міського суду Одеської області;

Дубець Оксану Степанівну на посаду судді Шевченківського районного суду міста Чернівці;

Нагорного Віктора Володимировича на посаду судді Кіцманського районного суду Чернівецької області;

Нижника Григорія Петровича на посаду судді Олевського районного суду Житомирської області;

Назаренка Костянтина Петровича на посаду судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області;

Гайдар Наталію Іванівну на посаду судді Олександрівського районного суду Кіровоградської області;

Вітюка Романа Васильовича на посаду судді Київського районного суду міста Харкова;

Дудар Олену Володимирівну на посаду судді Бориславського міського суду Львівської області;

Діденка Антона Олександровича на посаду судді Новозаводського районного суду міста Чернігова;

Самсоненка Руслана Володимировича на посаду судді Тетіївського районного суду Київської області;

Мовчана Віталія Віталійовича на посаду судді Іванківського районного суду Київської області;

Солдатову Тетяну Миколаївну на посаду судді Згурівського районного суду Київської області;

Бражник Наталію Миколаївну на посаду судді Броварського міськрайонного суду Київської області;

Кривохижу Юрія Андрійовича на посаду судді Приморського районного суду міста Одеси;

Павленко Ірину Віталіївну на посаду судді Миколаївського районного суду Миколаївської області;

Вовк Оксану Іванівну на посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва;

Банах Олену Леонтіївну на посаду судді Деснянського районного суду міста Києва;

Чорнія Романа Олександровича на посаду судді Богунського районного суду міста Житомира.

Відкладено проведення співбесіди із Зайцевою Мариною Сергіївною, Золотухіною Жанною Миколаївною, Ритовим Ярославом Миколайовичем, Балацькою Ольгою Романівною, Чапалою Геннадієм Владиславовичем та Микитою Тарасом Володимировичем.

Оголошено перерву у співбесіді з Бенем Богданом Зіновійовичем.

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