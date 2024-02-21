Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують запровадити тотальну систему відеонагляду за громадянами і збір їх персональних даних

Народні депутати від «Слуги народу» внесли законопроект про ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім’я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), відцифрований образ обличчя особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Суддя з Луганщини не з’явилась у новий суд, її місце перебування невідоме

Вища рада правосуддя вважає, що суддя свідомо не з’явилася на новому місці роботи.

Денис Малюська відповів на критику законопроекту про перезавантаження БЕБ та пояснив, чому переатестація співробітників БЕБ відбудеться після війни

«Ми мали багато внутрішніх дискусій щодо переатестації БЕБ вже зараз, аргументи «проти» переважили, оскільки зараз просто не існує достатньо непрацевлаштованих кваліфікованих та порядних людей, які могли б замінити співробітників БЕБ так, щоб робота покращилась», - зазначив Денис Малюська щодо законопроекту 10439.

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики, — у гостях «Адвокат на Право ТВ» Валерій Сушкевич

Примусовий переогляд осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп у законопроекті про мобілізацію: справжні причини та наслідки. Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з правозахисником та головою Національної Асамблеї людей з інвалідністю України Валерієм Сушкевичем.

Адвокати Хантера Байдена стверджують, що спецпрокурор по його справі призначений незаконно

Адвокати сина Президента США Хантера Байдена стверджують, що звинувачення проти нього «є результатом політичного тиску».

  1. Суд інфо

19 переможців конкурсу рекомендовані для призначення на посаду судді — ВККС

14:26, 21 лютого 2024
Комісія провела співбесіди із 26 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.
19 переможців конкурсу рекомендовані для призначення на посаду судді — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 20 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України провела співбесіди із 26 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Дребот Ірину Ярославівну на посаду судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська;

Москаленко Інну Олександрівну на посаду судді Южного міського суду Одеської області;

Дубець Оксану Степанівну на посаду судді Шевченківського районного суду міста Чернівці;

Нагорного Віктора Володимировича на посаду судді Кіцманського районного суду Чернівецької області;

Нижника Григорія Петровича на посаду судді Олевського районного суду Житомирської області;

Назаренка Костянтина Петровича на посаду судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області;

Гайдар Наталію Іванівну на посаду судді Олександрівського районного суду Кіровоградської області;

Вітюка Романа Васильовича на посаду судді Київського районного суду міста Харкова;

Дудар Олену Володимирівну на посаду судді Бориславського міського суду Львівської області;

Діденка Антона Олександровича на посаду судді Новозаводського районного суду міста Чернігова;

Самсоненка Руслана Володимировича на посаду судді Тетіївського районного суду Київської області;

Мовчана Віталія Віталійовича на посаду судді Іванківського районного суду Київської області;

Солдатову Тетяну Миколаївну на посаду судді Згурівського районного суду Київської області;

Бражник Наталію Миколаївну на посаду судді Броварського міськрайонного суду Київської області;

Кривохижу Юрія Андрійовича на посаду судді Приморського районного суду міста Одеси;

Павленко Ірину Віталіївну на посаду судді Миколаївського районного суду Миколаївської області;

Вовк Оксану Іванівну на посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва;

Банах Олену Леонтіївну на посаду судді Деснянського районного суду міста Києва;

Чорнія Романа Олександровича на посаду судді Богунського районного суду міста Житомира.

Відкладено проведення співбесіди із Зайцевою Мариною Сергіївною, Золотухіною Жанною Миколаївною, Ритовим Ярославом Миколайовичем, Балацькою Ольгою Романівною, Чапалою Геннадієм Владиславовичем та Микитою Тарасом Володимировичем.

Оголошено перерву у співбесіді з Бенем Богданом Зіновійовичем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Степан Домусчі
    Степан Домусчі
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду