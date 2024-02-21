19 переможців конкурсу рекомендовані для призначення на посаду судді — ВККС

Комісія провела співбесіди із 26 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.

Фото: vkksu.gov.ua

У вівторок, 20 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України провела співбесіди із 26 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Дребот Ірину Ярославівну на посаду судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська;

Москаленко Інну Олександрівну на посаду судді Южного міського суду Одеської області;

Дубець Оксану Степанівну на посаду судді Шевченківського районного суду міста Чернівці;

Нагорного Віктора Володимировича на посаду судді Кіцманського районного суду Чернівецької області;

Нижника Григорія Петровича на посаду судді Олевського районного суду Житомирської області;

Назаренка Костянтина Петровича на посаду судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області;

Гайдар Наталію Іванівну на посаду судді Олександрівського районного суду Кіровоградської області;

Вітюка Романа Васильовича на посаду судді Київського районного суду міста Харкова;

Дудар Олену Володимирівну на посаду судді Бориславського міського суду Львівської області;

Діденка Антона Олександровича на посаду судді Новозаводського районного суду міста Чернігова;

Самсоненка Руслана Володимировича на посаду судді Тетіївського районного суду Київської області;

Мовчана Віталія Віталійовича на посаду судді Іванківського районного суду Київської області;

Солдатову Тетяну Миколаївну на посаду судді Згурівського районного суду Київської області;

Бражник Наталію Миколаївну на посаду судді Броварського міськрайонного суду Київської області;

Кривохижу Юрія Андрійовича на посаду судді Приморського районного суду міста Одеси;

Павленко Ірину Віталіївну на посаду судді Миколаївського районного суду Миколаївської області;

Вовк Оксану Іванівну на посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва;

Банах Олену Леонтіївну на посаду судді Деснянського районного суду міста Києва;

Чорнія Романа Олександровича на посаду судді Богунського районного суду міста Житомира.

Відкладено проведення співбесіди із Зайцевою Мариною Сергіївною, Золотухіною Жанною Миколаївною, Ритовим Ярославом Миколайовичем, Балацькою Ольгою Романівною, Чапалою Геннадієм Владиславовичем та Микитою Тарасом Володимировичем.

Оголошено перерву у співбесіді з Бенем Богданом Зіновійовичем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.