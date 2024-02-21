В Киеве затруднено движение транспорта в направлении моста Патона – полиция

На бульваре Николая Михновского ремонтные работы контактной линии общественного транспорта.

Источник фото: КГГА

В Киеве участников дорожного движения предупредили об усложнении движения транспорта в направлении моста Патона. Как сообщили в Патрульной полиции столицы, это связано с проведением ремонтных работ контактной линии общественного транспорта на бульваре Николая Михновского.

«В связи с проведением ремонтных работ контактной линии общественного транспорта на бульваре Николая Михновского, движение транспорта затруднено в направлении моста Патона», - пишут в полиции.

Участников дорожного движения просят учесть эту информацию во время планирования маршрута своей поездки.

Также мы писали, что вчера в Киеве было затруднено движение в направлении левого берега – на Северном мосту произошло ДТП.

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