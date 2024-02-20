В Киеве затруднено движение в направлении левого берега – на Северном мосту произошло ДТП

В Киеве участникам дорожного движения сообщили об усложнении движения транспорта в направлении левого берега на Северном мосту.
Как отметили в Патрульной полиции столицы, там произошло дорожно-транспортное происшествие.
В полиции не уточнили информацию о пострадавших.
«В связи с ДТП на Северном мосту движение транспорта затруднено в направлении левого берега.
Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!», - говорится в сообщении.
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