В Киеве затруднено движение в направлении левого берега – на Северном мосту произошло ДТП

В полиции не уточнили информацию о пострадавших.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

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В Киеве участникам дорожного движения сообщили об усложнении движения транспорта в направлении левого берега на Северном мосту.

Как отметили в Патрульной полиции столицы, там произошло дорожно-транспортное происшествие.

В полиции не уточнили информацию о пострадавших.

«В связи с ДТП на Северном мосту движение транспорта затруднено в направлении левого берега.

Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!», - говорится в сообщении.

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