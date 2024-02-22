Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У представника Ради бізнес-омбудсмена буде 4 години, аби встигнути на обшук у підприємця – що рекомендував ухвалити Комітет на захист бізнесу

Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроект, за яким представник Ради бізнес-омбудсмена повинен буде встигнути добратися до місця проведення слідчих дій за 4 години, але якщо не встигне – це не заважитиме обшуку у підприємця або виконанню ухвали про тимчасовий доступ.

Допуск кандидатів для участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів відбудеться 4 березня

ВККС буде працювати у складі одразу п’яти колегій.

Перезавантаження Бюро економічної безпеки – Комітет обрав для схвалення варіант Кабміну

Податковий комітет Ради рекомендував ухвалити законопроект про переатестацію працівників БЕБ після припинення воєнного стану, але керівництво будуть переобирати відразу.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду обов’язково необхідно провести у 2024 році – ВАКС

У 2024 році закінчується строк повноважень Громадської ради міжнародних експертів.

Касаційний господарський суд визнав зловживанням правами і неповагою посилання адвоката на «висновок» штучного інтелекту ChatGPT

Судді КГС Верховного Суду вирішили, що адвокат, звертаючись за роз’ясненням їх рішення, поставив під сумнівів їх суддівський розсуд тим, що послався на тлумачення, зроблене ChatGPT.

  1. В Україні

Суд задовольнив п’ять позовів бізнесу про стягнення з рф 780 млн грн збитків

07:00, 22 лютого 2024
Господарський суд Житомирської області ухвалив стягнути з росії 780 млн грн за завдану шкоду на користь українських підприємств
Суд задовольнив п’ять позовів бізнесу про стягнення з рф 780 млн грн збитків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Господарський суд Житомирської області задовольнив у повному обсязі п’ять позовів суб’єктів господарювання про стягнення завданих збитків з рф. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Позивачі доводять, що збройні сили російської федерації застосовують заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, порушують закони та звичаї війни, здійснюють ракетні та авіаційні удари по цивільних об’єктах промислової інфраструктури.

«Розміри матеріальних збитків визначають судові експерти під час проведення судово-товарознавчих експертиз у рамках кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни) та ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна)», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що в більшості випадків – це сільськогосподарські підприємства, зернові склади разом з врожаєм зерна, які було знищено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Городовенко
    Віктор Городовенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Валерій Сагайдак
    Валерій Сагайдак
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Андрій Кирилюк
    Андрій Кирилюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова