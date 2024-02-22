Суд задовольнив п’ять позовів бізнесу про стягнення з рф 780 млн грн збитків

Господарський суд Житомирської області ухвалив стягнути з росії 780 млн грн за завдану шкоду на користь українських підприємств

Господарський суд Житомирської області задовольнив у повному обсязі п’ять позовів суб’єктів господарювання про стягнення завданих збитків з рф. Про це повідомляє пресслужба суду.

Позивачі доводять, що збройні сили російської федерації застосовують заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, порушують закони та звичаї війни, здійснюють ракетні та авіаційні удари по цивільних об’єктах промислової інфраструктури.

«Розміри матеріальних збитків визначають судові експерти під час проведення судово-товарознавчих експертиз у рамках кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни) та ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна)», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що в більшості випадків – це сільськогосподарські підприємства, зернові склади разом з врожаєм зерна, які було знищено.

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