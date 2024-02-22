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Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги для України на 25,9 млн доларів

09:13, 22 лютого 2024
Нова Зеландія також продовжить підготовку українських військових.
Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги для України на 25,9 млн доларів
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Нова Зеландія передає Україні новий пакет допомоги вартістю 25,9 млн доларів і продовжить підготовку українських військових. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду країни.

"Нова Зеландія залишається відданою підтримці України. Ця підтримка в розмірі 25,9 мільйона доларів збільшить загальну суму допомоги, обіцяної Новою Зеландією за останні два роки, до більш ніж 100 мільйонів доларів", — заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

Своєю чергою міністерка оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз зазначила, що протягом останніх двох років військові країни перебували в Європі та Великій Британії, працюючи з однодумцями з країн-партнерів над підтримкою України, і ця підтримка триватиме.

"Уряд з радістю повідомляє, що значуще, помітне і заслуговуюче на довіру розгортання кваліфікованого персоналу NZDF на підтримку України буде продовжено до червня 2025 року. До 97 військовослужбовців NZDF продовжуватимуть навчати українських солдатів, а також надавати розвідувальну, зв'язкову і логістичну підтримку", - додала вона.

Пакет заходів також включає:

6,5 млн доларів Міжнародному фонду України, що перебуває під управлінням Великої Британії, для закупівлі зброї та боєприпасів для України;

7 млн доларів у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки українців, які постраждали від війни, включно з тими, кого перемістили в сусідні країни;

3 млн доларів США в Цільовий фонд Світового банку з надання допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні.

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