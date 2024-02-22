У Нацгвардії відтепер зможуть служити іноземці: Зеленський підписав указ

Відтепер іноземців, які відповідають вимогам проходження військової служби, можуть прийняти добровільно до військового формування.

Іноземцям та особам без громадянства дозволили служити у лавах Національної гвардії України. Відповідний указ підписав Президент Володимир Зеленський.

"Іноземці, які на законних підставах знаходяться на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу", можуть бути прийняті у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до Національної гвардії України", — йдеться в указі.

Згідно із внесеними змінами, іноземці можуть служити у ЗСУ за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу. Для того, щоб мати можливість проходити військову службу, їм потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання або безпосередньо до військової частини, в якій хочуть проходити військову службу за контрактом.

"Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, до яких звернулися іноземці, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у Національній гвардії України, направляють зазначених осіб до відповідних військових частин Національної гвардії України", — говориться в указі.

Далі проводиться перевірка відомостей щодо законності перетинання іноземцями державного кордону під час в'їзду в Україну, законності перебування їх на території України, наявності паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відомостей про відсутність судимості, достовірності інших відомостей, наданих ними.

Крім того, іноземці, які приймаються на військову службу, проходять обов'язковий медичний огляд військово-лікарською комісією в закладі охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України, професійно-психологічний відбір та здають визначені Міністерством внутрішніх справ України нормативи з фізичної підготовки.

Ті особи, які вперше приймаються на військову службу, беруть офіційне зобов'язання неухильно додержуватися Конституції, законів України та сумлінно виконувати обов'язки військової служби.

Військова служба закінчується в разі звільнення військовослужбовця з військової служби, його загибелі (смерті), визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим.

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