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  1. В Украине

В Нацгвардии теперь смогут служить иностранцы: Зеленский подписал указ

08:54, 22 февраля 2024
Теперь иностранцев, которые соответствуют требованиям прохождения военной службы, могут принять добровольно к военному формированию.
В Нацгвардии теперь смогут служить иностранцы: Зеленский подписал указ
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Иностранцам и лицам без гражданства разрешили служить в рядах Национальной гвардии Украины. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Зеленский.

"Иностранцы, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, ранее не судимы и соответствуют требованиям прохождения военной службы, определенным Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", могут быть приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу Национальной гвардии Украины", - говорится в указе.

Согласно внесенным изменениям, иностранцы могут служить в ВСУ по контракту как на рядовых должностях, так и на должностях сержантского и старшинского состава. Чтобы иметь возможность проходить военную службу, им нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства или непосредственно в воинскую часть, в которой хотят проходить военную службу по контракту.

"Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, к которым обратились иностранцы, изъявившие желание проходить военную службу по контракту в Национальной гвардии Украины, направляют указанных лиц в соответствующие воинские части Национальной гвардии Украины", — говорится в указе.

Далее проводится проверка сведений о законности пересечения иностранцами государственной границы во время въезда в Украину, законности пребывания их на территории Украины, наличия паспортного документа иностранца или документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его специальный статус, сведений об отсутствии судимости, достоверности других сведений, предоставленных ими.

Кроме того, иностранцы, которые принимаются на военную службу, проходят обязательное медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией в учреждении здравоохранения Министерства внутренних дел Украины, профессионально-психологический отбор и сдают определенные Министерством внутренних дел Украины нормативы по физической подготовке.

Те лица, которые впервые принимаются на военную службу, берут официальное обязательство неукоснительно соблюдать Конституцию, законы Украины и добросовестно исполнять обязанности военной службы.

Военная служба заканчивается в случае увольнения военнослужащего с военной службы, его гибели (смерти), признания судом безвестно отсутствующим или оглашения умершим.

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