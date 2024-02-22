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  1. В Украине

Зеленский сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего

08:41, 22 февраля 2024
В персональном составе Ставки были утверждены начальник Генштаба Анатолий Баргилевич и командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.
Зеленский сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего
Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №83/2024 изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Зеленский утвердил в персональном составе Ставки начальника Генерального штаба ВСУ Анатолия Баргилевича и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

Кроме того, указом выведен из состава Ставки Максима Миргородского, который раньше был командующим Десантно-штурмовыми войсками.

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