Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

У персональному складі Ставки були затверджені начальник Генштабу Анатолій Баргилевич та командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський своїм указом № 83/2024 змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача.

Зеленський затвердив у персональному складі Ставки начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

Крім того, указом виведено зі складу Ставки Максима Миргородського, який раніше був командувачем Десантно-штурмових військ.

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