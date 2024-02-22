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Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи для Украины на 25,9 млн долларов

09:13, 22 февраля 2024
Новая Зеландия также продолжит подготовку украинских военных.
Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи для Украины на 25,9 млн долларов
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Новая Зеландия передает Украине новый пакет помощи стоимостью 25,9 млн долларов и продолжит подготовку украинских военных. Об этом сказано в сообщении на сайте правительства страны.

"Новая Зеландия остается преданной поддержке Украины. Эта поддержка в размере 25,9 миллиона долларов увеличит общую сумму помощи, обещанной Новой Зеландией за последние два года, до более 100 миллионов долларов", — заявил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.

В свою очередь, министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз отметила, что в течение последних двух лет военные страны находились в Европе и Великобритании, работая с единомышленниками из стран-партнеров над поддержкой Украины, и эта поддержка будет продолжаться.

"Правительство с радостью сообщает, что значимое, заметное и заслуживающее доверия развертывание квалифицированного персонала NZDF в поддержку Украины будет продлено до июня 2025 года. До 97 военнослужащих NZDF будут продолжать обучать украинских солдат, а также оказывать разведывательную, связную и логистическую поддержку" – добавила она.

Пакет мероприятий также включает:

6,5 млн долларов Международному фонду Украины, находящемуся под управлением Великобритании, для закупки оружия и боеприпасов для Украины;

7 млн долларов в виде гуманитарной помощи для поддержки украинцев, пострадавших от войны, включая тех, кого переместили в соседние страны;

3 млн долларов США в Целевой фонд Всемирного банка по оказанию помощи, восстановлению, реконструкции и реформам в Украине.

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