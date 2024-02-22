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Мы работаем над Электронным кабинетом военнообязанного, а в Армии+ не будет повесток, - Минобороны

Вместе с Минцифрой продолжается работа над созданием Электронного кабинета военнообязанного.

У представителя Совета бизнес-омбудсмена будет 4 часа, чтобы успеть на обыск у предпринимателя – что рекомендовал принять Комитет для защиты бизнеса

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект, по которому представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе.

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  1. В Украине

Зеленский проведет пресс-конференцию и форум по войне: детали

09:31, 22 февраля 2024
На форуме Украина. Год 2024» обсудят достижения в войне, работу оборонно-промышленного комплекса, реализацию «формулы мира».
Зеленский проведет пресс-конференцию и форум по войне: детали
Фото: ОП
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В воскресенье, 25 февраля, состоится форум "Украина. Год 2024". На нем состоится пресс-конференция Президента Владимира Зеленского.

Как сообщает Офис Президента, основные темы форума: достижение украинских целей в войне, развитие Сил обороны и безопасности Украины, работа украинского оборонно-промышленного комплекса, обеспечение экономического роста и интеграции Украины в мировые рынки, реализация Украинской формулы мира, гарантии безопасности для Украины и защита жизней людей.

Формат мероприятия: панельные дискуссии, пресс-конференция Зеленского.

Ранее пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров анонсировал конференцию с участием военно-политического руководства на 25 февраля.

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