Зеленский проведет пресс-конференцию и форум по войне: детали

На форуме Украина. Год 2024» обсудят достижения в войне, работу оборонно-промышленного комплекса, реализацию «формулы мира».

Фото: ОП

В воскресенье, 25 февраля, состоится форум "Украина. Год 2024". На нем состоится пресс-конференция Президента Владимира Зеленского.

Как сообщает Офис Президента, основные темы форума: достижение украинских целей в войне, развитие Сил обороны и безопасности Украины, работа украинского оборонно-промышленного комплекса, обеспечение экономического роста и интеграции Украины в мировые рынки, реализация Украинской формулы мира, гарантии безопасности для Украины и защита жизней людей.

Формат мероприятия: панельные дискуссии, пресс-конференция Зеленского.

Ранее пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров анонсировал конференцию с участием военно-политического руководства на 25 февраля.

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