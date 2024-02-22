Зеленский проведет пресс-конференцию и форум по войне: детали

В воскресенье, 25 февраля, состоится форум "Украина. Год 2024". На нем состоится пресс-конференция Президента Владимира Зеленского.
Как сообщает Офис Президента, основные темы форума: достижение украинских целей в войне, развитие Сил обороны и безопасности Украины, работа украинского оборонно-промышленного комплекса, обеспечение экономического роста и интеграции Украины в мировые рынки, реализация Украинской формулы мира, гарантии безопасности для Украины и защита жизней людей.
Формат мероприятия: панельные дискуссии, пресс-конференция Зеленского.
Ранее пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров анонсировал конференцию с участием военно-политического руководства на 25 февраля.
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