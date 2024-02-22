Что празднуют 22 февраля и какие памятные события произошли в этот день

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений.

В четверг, 22 февраля, отмечается Международный день поддержки жертв преступлений. Дата избрана в связи с тем, что 22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало "Хартию жертв преступлений".

Проблема социальной реабилитации жертв преступлений стала беспокоить сообщество в конце прошлого столетия. В сентябре 1985 года седьмой конгресс ООН по предотвращению преступности и обращению с правонарушителями утвердил Декларацию основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью.

Также сегодня отмечают Международный день бойскаутов. Бойскауты (скауты) — дети и молодежь, являющиеся членами независимой добровольной организации, имеющей целью физическое и духовное развитие молодежи. Организации скаутов всегда аполитичны. Родиной бойскаутов принято считать Великобританию.

Еще сегодня отмечают Всемирный день размышлений. Верующие чтят память мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых.

Еще в этот день:

1371 год — шотландский трон занимает первый представитель династии Стюартов, Роберт II;

1630 год — английские колонисты впервые попробовали поп-корн, которым их угостил индеец по имени Кводекуайн;

1635 год — по инициативе кардинала Ришелье образуют Французскую академию;

1797 год — у Фишгарда, Уэльс, начинается последнее вторжение французов в Британию;

1819 год — подписывают испано-американский договор о передаче Флориды от Испании в США за 5 миллионов долларов;

1848 год — в Париже начинается революция, жестокое подавление которой королевскими войсками приводит к отречению от престола короля Луи-Филиппа I;

1862 год — в Ричмонде, штат Вирджиния, вступает в должность первый и единственный президент Южной Конфедерации Джефферсон Дэвис;

1889 год — президент Гровер Кливленд подписывает билль о признании Северной Дакоты, Южной Дакоты и Вашингтона штатами США;

1894 год — в Пенсильвании учреждают Украинский народный союз, старейшую и крупнейшую организацию украинцев США и Канады;

1920 год — в Калифорнии впервые устраивают гонки собак за механическим зайцем;

1924 год — Калвин Кулидж становится первым президентом США, выступающим с обращением к народу, транслируемым по радио из Белого дома;

1930 год — в британском городке Мэнсфилд проходит первый футбольный матч по электрическому освещению;

1935 год — самолетам запрещают пролетать над резиденцией президента США – Белым домом;

1956 год — Элвис Пресли впервые попадает в музыкальный хит-парад с песней "Heartbreak Hotel";

1958 год — президенты Египта и Сирии подписывают акт об объединении двух стран в Объединенную Арабскую Республику;

1979 год — Сент-Люсия провозглашает независимость от Великобритании;

1986 год — на Филиппинах начинается бескровная революция "Власть народа", в результате которой после многочисленных протестов и уличных демонстраций была свергнута правившая 20 лет диктатура президента Фердинанда Маркоса;

1997 год — ученые из Эдинбурга (Шотландия) впервые сообщают об успешном клонировании овцы, родившейся 5 июля 1996 года;

2014 год — проходит Революция Достоинства в Украине, Верховная Рада Украины 328 голосами народных депутатов отстранила Януковича от должности президента;

2015 год — около 13:20 в Харькове вблизи станции метро "Маршала Жукова" во время Марша единства совершают террористический акт.

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