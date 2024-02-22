ВККС внесла подання з рекомендацією на відрядження судді до Солом’янського райсуду Києва

Комісія внесла рекомендацію на відрядження до Солом’янського районного суду міста Києва судді Маловисківського райсуду Кіровоградської області Дмитра Кратка.

У середу, 21 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання щодо внесення подання з рекомендацією на відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження строком на один рік судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області Кратка Дмитра Михайловича до Солом’янського районного суду міста Києва.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендувала призначити на посади суддів 8 переможців конкурсу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.