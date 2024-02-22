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Ми працюємо над Електронним кабінетом військовозобов’язаного, а в Армії+ не буде повісток, - Міноборони

Разом з Мінцифри триває робота над створенням Електронного кабінету військовозобов’язаного.

У представника Ради бізнес-омбудсмена буде 4 години, аби встигнути на обшук у підприємця – що рекомендував ухвалити Комітет на захист бізнесу

Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроект, за яким представник Ради бізнес-омбудсмена повинен буде встигнути добратися до місця проведення слідчих дій за 4 години, але якщо не встигне – це не заважитиме обшуку у підприємця або виконанню ухвали про тимчасовий доступ.

Допуск кандидатів для участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів відбудеться 4 березня

ВККС буде працювати у складі одразу п’яти колегій.

Перезавантаження Бюро економічної безпеки – Комітет обрав для схвалення варіант Кабміну

Податковий комітет Ради рекомендував ухвалити законопроект про переатестацію працівників БЕБ після припинення воєнного стану, але керівництво будуть переобирати відразу.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду обов’язково необхідно провести у 2024 році – ВАКС

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  1. Суд інфо

ВККС внесла подання з рекомендацією на відрядження судді до Солом’янського райсуду Києва

10:14, 22 лютого 2024
Комісія внесла рекомендацію на відрядження до Солом’янського районного суду міста Києва судді Маловисківського райсуду Кіровоградської області Дмитра Кратка.
ВККС внесла подання з рекомендацією на відрядження судді до Солом’янського райсуду Києва
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У середу, 21 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання щодо внесення подання з рекомендацією на відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження строком на один рік судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області Кратка Дмитра Михайловича до Солом’янського районного суду міста Києва.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендувала призначити на посади суддів 8 переможців конкурсу.

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