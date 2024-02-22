Україна проклала маршрути, якими може доставляти вантажі в обхід Польщі

У Мінінфраструктури пишуть, що річкові перевезення лише флотом УДП є альтернативою 2-5 тисячам вантажівок.

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У зв’язку з блокуванням західного кордону Українське Дунайське пароплавство (УДП) запропонувало перенаправити вантажі, які перевозились у країни ЄС вантажівками, на річковий транспорт. Як повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, УДП розробило три лінії для баржевих караванів.

Як зазначається, пароплавство планує виставити на контейнерні лінії додаткові баржеві каравани, які щомісячно забезпечать доставку 2,1 тис. TEU до Регенсбургу (Німеччина), або 5,9 тис TEU до Констанци (Румунія). УДП може працювати контейнерами TEU/FEU, а також рефконтейнерами.

У Мінінфраструктури пишуть, що річкові перевезення лише флотом УДП є альтернативою 2-5 тисячам вантажівок.

Україна – Галац

Найбільш швидкий маршрут для перекидання вантажу через західний кордон до країн ЄС. З огляду на велику відстань річковий караван може здійснювати 5-7 рейсів до Галацу на місяць. Тож, термін доставки контейнерів складає лише кілька днів.

Україна – Регенсбург

Маршрут дозволяє доставити вантаж у Німеччину, в найближчу точку до основного ринку споживання українського експорту. Або в будь-який порт на Середньому та Верхньому Дунаї. Але тривалість рейсу довше ніж у випадку доставки в Галац.

Україна – Констанца

Доставка вантажу в один з найбільших європейських морських портів, з можливістю подальшого експорту в будь-яку точку світу.

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