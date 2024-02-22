Які операції звільняються від оподаткування ПДВ: роз’яснення податкової

В Україні низка операцій звільняються від оподаткування ПДВ.

Державна податкова служба у Київській області нагадала, які операції звільняються від оподаткування ПДВ. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Так, згідно з п.п. 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, та надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

Безоплатним постачанням є постачання товарів/послуг благодійним організаціям та набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації. У разі недотримання умов, визначених цим підпунктом, такі операції оподатковуються на загальних підставах.

Товари, які надходять як благодійна допомога від вітчизняних благодійників маркуються шляхом нанесенням напису «Благодійна допомога. Продаж заборонено» на етикетку, ярлик або на зовнішню чи внутрішню упаковку товару.

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