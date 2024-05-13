Як військовим та ветеранам безкоштовно отримати послуги із зубопротезування – роз'яснення

Скористатися послугою пацієнт може один раз протягом року.

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Як розповідала «Судово-юридична газета», Міністерство охорони здоров'я спільно з Національною службою здоров'я запускає пілотний проєкт «Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України». Це додаткова до Програми медичних гарантій ініціатива, на яку у бюджеті 2024 року передбачено 750 млн грн.

Послугу безоплатного зубопротезування можуть отримати:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовці.

Скористатися послугою пацієнт може один раз протягом року. Гранична вартість наданих медпослуг – 14 984 грн.

Щоб отримати послугу з зубопротезування, необхідно:

мати направлення від стоматолога;

звернутися до медзакладу, який уклав договір із НСЗУ

заповнити заяву;

надати копії документів з пред’явленням їхніх оригіналів.

Як наголошують у НСЗУ, більше 100 військових уже встановили безоплатно зубні протези за перший місяць роботи програми.

У МОЗ зазначають, що наразі такі послуги надаються в 45 медзакладах України, які законтрактовані НСЗУ, але укладання та підписання договорів триває, тож перелік медзакладів розширюватиметься.

З детальним переліком документів, послуг та законтрактованими медичними закладами можна ознайомитися на сайті НСЗУ за посиланням: тут.

Як ми писали, ветерани та учасники бойових дій зможуть безкоштовно протезувати зуби. Уряд затвердив Порядок використання коштів для пілотного проєкту безоплатного зубопротезування ветеранів. Національна служба здоров’я України вже розробила та погодила з МОЗ форму договору для медичних закладів, які бажають взяти участь у реалізації проєкту. Укласти договір на зубопротезування для ветеранів зможуть медзаклади будь-якої форми власності.

За результатами опитування планової стоматологічної допомоги потребують майже 50% ветеранів.

Раніше ми писали, що послуги ветеранам планують надавати за принципом єдиного вікна. За словами в.о. міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, ветеранська політика потребує кардинальних змін, адже Мінветеранів – це історія не лише про пільги.

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