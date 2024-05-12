Шольц про український Саміт миру: Це може стати великим кроком

Олаф Шольц зазначив, що завдяки такому заходу можна буде зробити «подальші кроки».

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що саміт миру, який у червні проведуть в Швейцарії, може стати «великим кроком» до миру, передає Tagesschau.

«Навіть якщо там зараз не обговорюватиметься основне питання миру, а питання, які також є його частиною, це було б великим кроком», - наголосив Шольц.

За його словами, завдяки такому заходу можна буде зробити «подальші кроки».

Шольц також висловив сподівання, що арабські країни, Індія, Південна Африка, Бразилія та Китай також візьмуть участь у саміті.

В ОП пояснили, чому Україна не називає кількість країн, що приїдуть на Саміт миру.

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