У ПФУ відповіли, коли працюючим пенсіонерам чекати на підвищені пенсії

Пенсіонери, які працюють, отримають перераховані виплати червні з доплатою за квітень та травень.

Джерело фото: ЗМІ

Заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду Вінниччини Лариса Дика в ефірі телемарафону розповіла, коли пенсіонерам, які працюють, прийдуть уже перераховані пенсії.

Так, вона зазначили, що автоматичний перерахунок буде проведено з 1 квітня поточного року лише після надходження відомостей про сплату єдиного внеску за попередній квартал.

«Оскільки з 1 січня 2021 року законодавством передбачено щоквартальне подання об’єднаної звітності з ЄСВ і податку на доходи фізичних осіб замість щомісячного, строки подання такої звітності – протягом 40 календарних днів після останнього дня звітного кварталу. Відповідно, станом на 1 квітня 2024 року Головне управління не володіє даними про страховий стаж та заробітну плату за 1 квартал 2024 року.

Перераховані пенсії пенсіонери отримають в червні з доплатою за квітень та травень», – зазначила посадовиця.

Наразі, за її словами, у Вінницькій області на обліку в Головному управлінні перебуває 91 тисяча працюючих пенсіонерів, середній розмір пенсії складає 4 604 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.