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У ПФУ відповіли, коли працюючим пенсіонерам чекати на підвищені пенсії

23:30, 12 травня 2024
Пенсіонери, які працюють, отримають перераховані виплати червні з доплатою за квітень та травень.
У ПФУ відповіли, коли працюючим пенсіонерам чекати на підвищені пенсії
Джерело фото: ЗМІ
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Заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду Вінниччини Лариса Дика в ефірі телемарафону розповіла, коли пенсіонерам, які працюють, прийдуть уже перераховані пенсії.

Так, вона зазначили, що автоматичний перерахунок буде проведено з 1 квітня поточного року лише після надходження відомостей про сплату єдиного внеску за попередній квартал.

«Оскільки з 1 січня 2021 року законодавством передбачено щоквартальне подання об’єднаної звітності з ЄСВ і податку на доходи фізичних осіб замість щомісячного, строки подання такої звітності – протягом 40 календарних днів після останнього дня звітного кварталу. Відповідно, станом на 1 квітня 2024 року Головне управління не володіє даними про страховий стаж та заробітну плату за 1 квартал 2024 року.

Перераховані пенсії пенсіонери отримають в червні з доплатою за квітень та травень», – зазначила посадовиця.

Наразі, за її словами, у Вінницькій області на обліку в Головному управлінні перебуває 91 тисяча працюючих пенсіонерів, середній розмір пенсії складає 4 604 грн.

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