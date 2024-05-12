Практика судів
  1. Суспільство

У Харкові відкрили перший адаптаційний простір для переселенців

19:01, 12 травня 2024
Відвідувачі адаптаційного простору можуть отримати адміністративні та соціально-правові послуги від місцевої влади, проконсультуватися щодо працевлаштування.
У Харкові відкрили перший адаптаційний простір для переселенців
Фото: minre.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що у Харкові відкрили перший адаптаційний простір для переселенців, який отримав назву «Свій».

Зазначається, що у ньому внутрішньо переміщеним та постраждалим від війни особам надають безоплатні правові консультації, психосоціальну підтримку та реєструють на отримання грошової допомоги.

Також відвідувачі можуть отримати адміністративні та соціально-правові послуги від місцевої влади, проконсультуватися щодо працевлаштування.

Простір діятиме за принципом «єдиного вікна». Тобто для допомоги ВПО під одним дахом спільно працюватимуть муніципальні служби, фахівці центру зайнятості, представники міжнародних організацій, психологи та юристи.

Крім того, у спеціальному приміщенні проводитимуть тренінги, групові консультації та семінари. Мета – підтримати адаптацію ВПО до їхньої нової громади та допомогти побудувати нові зв’язки.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що найближчим часом тут будуть започатковані курси перепідготовки на професії, які мають попит серед харківських роботодавців.

Відвідати адаптаційний простір можна за адресою: м. Харків, вул. Серпова, 4-б.

Графік роботи: з понеділка до четверга з 09:00 до 18:00. У п’ятницю осередок працює із 09:00 до 17:00.

Фото: minre.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд залишив в силі вирок жінці-ВПО, яка отримувала 2 тисячі грн допомоги від держави, але не повідомила про набуття квартири у Харкові

Верховний Суд фактично скасував виправдувальний вирок і зазначив, що це шахрайство, незважаючи на те, що жінка відшкодувала отримані нею 30 тисяч грн від держави і стверджувала, що заповнила формуляр помилково.

Чоловік пояснював повідомлення про замінування незгодою з діями працівників СІЗО та рішеннями суду – що вирішив Верховний Суд

Касаційний кримінальний суд пояснив, коли вважається, що особа вчиняє дії в стані крайньої необхідності, і коли вони є правомірними.

Судовий розгляд кримінальних справ у випадку заміни судді будуть продовжувати, а не починати спочатку

Верховна Рада готується прийняти за основу зміни до КПК, за якими розгляд кримінального провадження будуть продовжувати, а не починати спочатку у випадку заміни судді – у ГНЕУ наголосили на порушенні принципу незмінності складу суду.

Верховна Рада внесла зміни до КПК щодо дистанційної участі ув’язнених в судових засіданнях

Тепер буде визначено, що особа, яка тримається в СІЗО або у в’язниці, може взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні такої установи за допомогою її технічних засобів та з використанням власного КЕП.

У Реєстрі «Оберіг» буде окреме поле про статус вручення людині повістки і буде видно, якщо людина не оновила дані

Також завдяки реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» формуватиметься електронний військово-обліковий документ, який буде в застосунку і матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Томилко
    Валентин Томилко
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Ольга Ніколаєва
    Ольга Ніколаєва
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Стахова
    Наталія Стахова
    суддя Луганського апеляційного суду