Відвідувачі адаптаційного простору можуть отримати адміністративні та соціально-правові послуги від місцевої влади, проконсультуватися щодо працевлаштування.

Фото: minre.gov.ua

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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що у Харкові відкрили перший адаптаційний простір для переселенців, який отримав назву «Свій».

Зазначається, що у ньому внутрішньо переміщеним та постраждалим від війни особам надають безоплатні правові консультації, психосоціальну підтримку та реєструють на отримання грошової допомоги.

Також відвідувачі можуть отримати адміністративні та соціально-правові послуги від місцевої влади, проконсультуватися щодо працевлаштування.

Простір діятиме за принципом «єдиного вікна». Тобто для допомоги ВПО під одним дахом спільно працюватимуть муніципальні служби, фахівці центру зайнятості, представники міжнародних організацій, психологи та юристи.

Крім того, у спеціальному приміщенні проводитимуть тренінги, групові консультації та семінари. Мета – підтримати адаптацію ВПО до їхньої нової громади та допомогти побудувати нові зв’язки.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що найближчим часом тут будуть започатковані курси перепідготовки на професії, які мають попит серед харківських роботодавців.

Відвідати адаптаційний простір можна за адресою: м. Харків, вул. Серпова, 4-б.

Графік роботи: з понеділка до четверга з 09:00 до 18:00. У п’ятницю осередок працює із 09:00 до 17:00.

Фото: minre.gov.ua

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