Посетители адаптационного пространства могут получить административные и социально-правовые услуги от местных властей, проконсультироваться по трудоустройству.

Фото: minre.gov.ua

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что в Харькове открыли первое адаптационное пространство для переселенцев, которое получило название «Свой».

Отмечается, что в нем внутренне перемещенным и пострадавшим от войны лицам предоставляют бесплатные правовые консультации, психосоциальную поддержку и регистрируют на получение денежной помощи.

Также посетители могут получить административные и социально-правовые услуги от местных властей, проконсультироваться по трудоустройству.

Пространство будет действовать по принципу «единственного окна». То есть для помощи ВПЛ под одной крышей будут совместно работать муниципальные службы, специалисты центра занятости, представители международных организаций, психологи и юристы.

Кроме того, в специальном помещении будут проводить тренинги, групповые консультации и семинары. Цель – поддержать адаптацию ВПЛ к их новой общине и помочь построить новые связи.

Городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что в ближайшее время здесь будут начаты курсы переподготовки на профессии, пользующиеся спросом среди харьковских работодателей.

Посетить адаптационное пространство можно по адресу: г. Харьков, ул. Серповая, 4-б.

График работы: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00. В пятницу ячейка работает с 09:00 до 17:00.

Фото: minre.gov.ua

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