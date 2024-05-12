В Швеции полиция задержала экоактивистку Грету Тунберг: появилось видео

В субботу, 11 мая, шведская полиция задержала местную активистку Грету Тунберг, передает svt.se.
В шведском Мальме пропалестинские и антиизраильские протестующие потребовали запретить Израилю участвовать в Евровидении. На протесте также присутствовала Грета Тунберг, впоследствии задержанная полицией.
Акция протеста проходила у Мальме-Арены. Полиция решила освободить площадь возле Мальме-Арены, заявил спикер правоохранителей Рикард Лундквист. Он объяснил, что протестующие мешали зрителям попасть к арене, а также выкрикивали оскорбления в их сторону.
Напомним, в субботу в Мальме прошел финал Евровидения-2024, на котором выиграла Швейцария.
Напомним, 6 апреля в Гааге полиция задержала десятки активистов, среди которых была шведская экоактивистка Грета Тунберг.
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