В Швеции полиция задержала экоактивистку Грету Тунберг: появилось видео

Грету Тунберг задержали в шведском Мальме, где проходил финал Евровидения-2024.

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В субботу, 11 мая, шведская полиция задержала местную активистку Грету Тунберг, передает svt.se.

В шведском Мальме пропалестинские и антиизраильские протестующие потребовали запретить Израилю участвовать в Евровидении. На протесте также присутствовала Грета Тунберг, впоследствии задержанная полицией.

Акция протеста проходила у Мальме-Арены. Полиция решила освободить площадь возле Мальме-Арены, заявил спикер правоохранителей Рикард Лундквист. Он объяснил, что протестующие мешали зрителям попасть к арене, а также выкрикивали оскорбления в их сторону.

Напомним, в субботу в Мальме прошел финал Евровидения-2024, на котором выиграла Швейцария.

Напомним, 6 апреля в Гааге полиция задержала десятки активистов, среди которых была шведская экоактивистка Грета Тунберг.

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