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В Гааге на акции протеста задержали Грету Тунберг, фото и видео

17:41, 6 апреля 2024
Грета Тунберг вместе с другими активистами в знак протеста против государственной поддержки индустрии ископаемого топлива блокировали одну из трасс.
В Гааге на акции протеста задержали Грету Тунберг, фото и видео
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В субботу, 6 апреля, в Гааге полиция задержала десятки активистов, среди которых была шведская экоактивистка Грета Тунберг. Активисты частично перекрыли дорогу в нидерландском городе, передает DW.

Тунберг была замечена в автобусе, который полиция использовала для вывоза задержанных демонстрантов с места проведения акции протеста против субсидий и налоговых льгот компаниям, связанным с ископаемым топливом.

Кампания Extinction Rebellion заявила перед началом демонстрации, что активисты заблокируют основное шоссе, ведущее в Гаагу, но присутствие полиции, включая полицейских на лошадях, поначалу не позволило активистам выйти на дорогу.

Небольшая группа людей смогла расположиться на другой дороге и была задержана, проигнорировав приказ полиции уйти.

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