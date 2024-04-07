Французской паре из Ниццы суд запретил заводить животных: у них жили 159 кошек и 7 собак

68-летняя женщина и 52-летний мужчина содержали более сотни собак и кошек в ненадлежащих условиях.

Источник фото: Humberto Arellano / Unsplash

На пару из Ниццы суд наложил запрет на содержание домашних любимцев, сообщает «BBC». 68-летняя женщина и 52-летний мужчина содержали более сотни собак и кошек в ненадлежащих условиях.

О животных стало известно в прошлом году, когда полиция вмешалась в спор в квартире супругов и обнаружила кошек и собак в каждой комнате. Представитель власти, войдя в дом, выяснил, что в квартире общей площадью 80 квадратных метров, кроме мужчины и женщины, проживали 159 кошек и 7 собак.

Животные жили в грязи, многие из них были обезвожены, страдали от недоедания или были покрыты паразитами.

Некоторые из кошек и собак со временем, к сожалению, умерли из-за плохого самочувствия. Также следователи обнаружили в ванной комнате тела двух кошек и двух собак.

Врачи после психиатрического обследования поставили женщине диагноз «синдром Ноя» — психологическая потребность спасать животных при невозможности содержать их в надлежащих условиях.

Кроме бессрочного запрета содержать домашних любимцев, суд пару приговорил к одному году условно и обязал заплатить более 150 тыс. евро организациям по защите животных и гражданским партиям.

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