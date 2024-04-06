Зеленский встретился с делегацией Конгресса США: что обсудили

Владимир Зеленский подчеркнул, что жизненно необходимо скорейшее принятие Конгрессом США решения о дальнейшей поддержке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с делегацией Конгресса США – были представлены обе партии Конгресса.

«Важно, что партнеры видят лично происходящее в Украине в наших регионах, которые обстреливают российские террористы и которые пережили российскую оккупацию», - заявил он.

Глава государства отметил, что встреча с конгрессменами прошла 5 апреля на Черниговщине. Он проинформировал партнеров о ситуации на передовой, первоочередных потребностях нашей армии и о масштабах незаконной депортации украинских детей в россию.

«Подчеркнул, что жизненно необходимо скорейшее принятие Конгрессом США решения о дальнейшей поддержке нашего государства, о соответствующем пакете для защиты от российского террора и наших дальнейших активных действий. Это то, что точно укрепит Украину и жизнь», - заявил Зеленский.

Также он поблагодарил всех в Соединенных Штатах, «каждое американское сердце, которое так же, как и мы в Украине, не подчиняется злу и ценит жизнь».

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США могут отложить на несколько недель голосование законопроекта о помощи Украине.

В Белом доме заявили, что Майку Джонсону необходимо вынести на голосование законопроект с поддержкой Украины, Израиля и Тайваня, утвержденный Сенатом – вместо внесения других предложений.

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