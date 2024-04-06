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Дмитрий Лубинец высказался против расширения полномочий ТЦК и СП

17:59, 6 апреля 2024
По-моему, представители ТКЦ не имеют права проверять документы, заявил Омбудсмен.
Дмитрий Лубинец высказался против расширения полномочий ТЦК и СП
Фото: espreso.tv
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Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец заявил, что выступает категорически против увеличения полномочий ТЦК и СП. Об этом он заявил в интервью «Суспільному».

Он напомнил, что в Конституции отмечено, что представители военных подразделений «не могут участвовать в ограничении прав и свобод граждан Украины».

«В том числе они, по моему мнению, не имеют права проверять документы. У нас для этого есть Нацполиция, Нацгвардия, Государственная пограничная служба», – заявил Лубинец.

По его мнению, если нужно проводить так называемые рейды, в состав соответствующих групп должны привлечь представителей Нацполиции. Военные же не могут «ходить по улицам и задерживать граждан», добавил Лубинец.

Также Дмитрий Лубинец сообщал, что в стране зафиксированы случаи, когда новомобилизованные оказывались на фронте уже через несколько дней после мобилизации и погибали.

Ранее ми писали, когда ожидать принятия законопроекта о мобилизации. 

Как стало известно, некоторые нормы о стимулировании граждан Украины стать на военный учет в законопроекте 10449 о мобилизации останутся.

Добавим, Украина планирует внедрить систему смарт-мобилизации как последующий шаг после цифровизации военного учета. Заявку на мобилизацию можно будет подать в два клика.

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