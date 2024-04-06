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Дмитро Лубінець висловився проти розширення повноважень ТЦК та СП

17:59, 6 квітня 2024
На мій погляд, представники ТКЦ не мають права перевіряти документи, заявив Омбудсмен.
Дмитро Лубінець висловився проти розширення повноважень ТЦК та СП
Фото: espreso.tv
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що виступає категорично проти збільшення повноважень ТЦК та СП. Про це про це він заявив в інтерв'ю «Суспільному».

Він нагадав, що в Конституції України зазначено, що представники військових підрозділів не можуть брати участь в обмеженні прав і свобод громадян України.

«В тому числі вони, на мій погляд, не мають права перевіряти документи. У нас для цього є Нацполіція, Нацгвардія, Державна прикордонна служба», - заявив Лубінець.

На його думку, якщо треба проводити так звані рейди, до складу відповідних груп мають долучити представників Нацполіції. Військові ж не можуть «ходити по вулицях і затримувати громадян», додав Лубінець.

Також Дмитро Лубінець повідомляв, що в країні зафіксовані випадки, коли новомобілізовані опинялися на фронті вже за декілька днів після мобілізації й гинули. 

Раніше ми писала, коли очікувати прийняття законопроекту про мобілізацію.

Як стало відомо, деякі норми про стимулювання громадян України стати на військовий облік у законопроекті 10449 про мобілізацію залишаться. 

Крім того, частина держслужбовців та правоохоронців втратять право на відстрочку від мобілізації.

Додамо, Україна планує впровадити систему смарт-мобілізації як наступний крок після цифровізації військового обліку. Заявку на мобілізацію можна буде подати лише у два кліки.

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