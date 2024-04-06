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У Раді хочуть дозволити приватизувати окремі об’єкти медзакладів

22:00, 6 квітня 2024
На практиці у власності медзакладів часто є окремі об’єкти, які не використовуються за призначенням, однак власник позбавлений права розпорядитися ними ефективно, зазначає депутат.
У Раді хочуть дозволити приватизувати окремі об’єкти медзакладів
Джерело фото: ЗМІ
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Народні депутати пропонують надати закладам охорони здоров’я нові можливості в частині оренди та приватизації завдяки регулюванню, яке пропонує законопроєкт № 11071 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності розпорядження майном соціальної сфери та вдосконалення законодавства в сфері оренди».

Про це повідомив народний депутат та голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном Олексій Мовчан.

«Державні та комунальні заклади охорони здоров’я за чинним законодавством не підлягають приватизації. Водночас законопроєкт пропонує створити більше можливостей і для самих медичних закладів, і для громад, коли для цього є об’єктивні підстави. Бо на практиці у власності медзакладів часто є окремі об’єкти, які не використовуються за призначенням, однак власник позбавлений права розпорядитися ними ефективно», — зазначив народний депутат.

Політик наголосив, що для розв’язання цієї проблеми законопроєкт запроваджує можливість виставити на приватизацію окремі об’єкти та майно медзакладів, які більше ніж три роки не використовуються для надання населенню медичних послуг чи реабілітаційної допомоги.

«Цей трирічний термін стане запобіжним заходом для унеможливлення зловживань, і починатиметься він від моменту внесення інформації про такі об’єкти до електронної торгової системи. В перехідний період, до забезпечення відповідної технічної можливості, така інформація буде доступна на сайті профільного міністерства та органів місцевого самоврядування», — пояснив Олексій Мовчан.

Крім того, за його словами, законопроєкт закріпить для комунальних закладів охорони здоров’я можливість і надалі орендувати для своїх потреб державне та комунальне майно на пільгових умовах без проведення аукціонів.

«Таке право вони мали як установи, що фінансуються бюджетним коштом, доки в процесі реформування медичної галузі їх організаційно-правова форма не зазнала змін», — резюмував депутат.

Також ми повідомляли, що в Україні може з’явитись новий вид оренди житла.

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