В Раде хотят разрешить приватизировать отдельные объекты медучреждений

На практике в собственности медучреждений часто есть отдельные объекты, которые не используются по назначению, однако владелец лишен права распорядиться ими эффективно, отмечает депутат.

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Народные депутаты предлагают предоставить учреждениям здравоохранения новые возможности в части аренды и приватизации благодаря регулированию, которое предлагает законопроект №11071 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности распоряжения имуществом социальной сферы и совершенствования законодательства в сфере аренды».

Об этом сообщил народный депутат и глава подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом Алексей Мовчан.

«Государственные и коммунальные учреждения здравоохранения по действующему законодательству не подлежат приватизации. В то же время, законопроект предлагает создать больше возможностей и для самих медицинских учреждений, и для общин, когда для этого есть объективные основания. Потому что на практике в собственности медучреждений часто есть отдельные объекты, которые не используются по назначению, однако владелец лишен права распорядиться ими эффективно», - отметил народный депутат.

Политик подчеркнул, что для решения этой проблемы законопроект вводит возможность выставить на приватизацию отдельные объекты и имущество медучреждений, которые более трех лет не используются для предоставления населению медицинских услуг или реабилитационной помощи.

«Этот трехлетний срок станет мерой пресечения для предотвращения злоупотреблений, и будет начинаться он с момента внесения информации о таких объектах в электронную торговую систему. В переходный период, до обеспечения соответствующей технической возможности, такая информация будет доступна на сайте профильного министерства и органов местного самоуправления», — пояснил Алексей Мовчан.

Кроме того, по его словам, законопроект закрепит для коммунальных учреждений здравоохранения возможность и дальше арендовать для своих нужд государственное и коммунальное имущество на льготных условиях без проведения аукционов.

«Такое право они имели как учреждения, финансируемые за бюджетные средства, пока в процессе реформирования медицинской отрасли их организационно-правовая форма не претерпела изменений», — резюмировал депутат.

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