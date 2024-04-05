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В Украине может появиться новый вид аренды жилья

21:12, 5 апреля 2024
В основе механизма социальной аренды жилья будет лежать ниже рыночной ставка оплаты, а все поступления арендных платежей будут направляться в револьверный фонд.
В Украине может появиться новый вид аренды жилья
Источник фото: Maria Ziegler / Unsplash
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В Украине могут ввести социальную аренду жилья для решения вопроса внутренне перемещенных граждан и лиц, нуждающихся в поддержке государства в решении жилищного вопроса. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

В основе механизма будет лежать ниже рыночной ставка оплаты, а все поступления арендных платежей будут направляться в револьверный фонд, из которого в дальнейшем будут строить новое жилье. По словам Шуляк, подобный инструмент закладывают в законопроект об основных принципах жилищной политики, который на днях презентовали общественности.

Принцип доступной, то есть социальной аренды базируется на том, что арендодателем выступают общины. Общины, на балансе которых будет находиться соответствующий жилищный фонд, будут предоставлять его в аренду, платежи от которой будут направляться в местные бюджеты – револьверные фонды, в которых они будут накапливаться для целевого использования. Это может быть либо улучшение того жилого фонда, который уже есть на балансе, либо же для новых жилых объектов, которые будут использоваться с такой же целью.

Как отмечает депутатка, механизмы социальной аренды достаточно популярны в странах ЕС. Украина может адаптировать их под себя и наработать правовую основу для этого.

К примеру, в ЕС договор найма социального жилья заключается между органом местного самоуправления (ОМС) и нанимателем. ОМС, предоставляющий в аренду жилье, производит ежегодный мониторинг доходов нанимателя за предыдущий год. В случае, если его среднемесячный совокупный доход за предыдущие два года подряд стал выше, это является основанием для прекращения договора.

В Нидерландах, Австрии и Дании социальное жилье составляет более 20% от общего жилищного фонда, а в Великобритании, Франции, Исландии, Ирландии и Финляндии он колеблется в пределах 10-19%, а в Венгрии и, например, Финляндии, сектор аренды социального жилья составляет более 50% среди всего жилья, что арендуется. В то же время в Украине его доля едва достигает 1,5%, это критически мало, учитывая все вызовы, вызванные полномасштабным вторжением, отметила Шуляк.

Учитывая это, парламентарийка считает социальную аренду очень перспективной для Украины, где сейчас, во-первых, огромное количество внутренне перемещенных граждан, а во-вторых, жилищный вопрос не решался десятилетиями.

«Конечно, следует понимать, что европейская практика социальной аренды – результат долгосрочных и последовательных политик, которые внедрялись годами. Украина в свою очередь наследовала жилищные политики, которые годами сводились к прямой передаче квартир новым собственникам. Большинство государственных и муниципальных программ были направлены на субсидирование собственности, а не доступной аренды. То есть впереди у нас много работы», – отметила Шуляк.

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