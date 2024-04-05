В Україні може з’явитись новий вид оренди житла

В основі механізму соціальної оренду житла лежатиме нижча за ринкову ставка оплати, а усі надходження орендних платежів спрямовуватимуть до револьверного фонду,

Джерело фото: Maria Ziegler / Unsplash

В Україні можуть запровадити соціальну оренду житла для вирішення питання внутрішньо переміщених громадян та осіб, які потребують підтримки держави у вирішенні житлового питання. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування та очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

В основі механізму лежатиме нижча за ринкову ставка оплати, а усі надходження орендних платежів спрямовуватимуть до револьверного фонду, з якого надалі будуватимуть нове житло. За словами Шуляк, подібний інструмент закладають у законопроєкт про основні засади житлової політики, який днями презентували громадськості.

Принцип доступної, тобто соціальної, оренди базується на тому, що орендодавцем виступають громади. Громада, на балансі якої знаходитиметься відповідний житловий фонд, надаватиме його в оренду, платежі від якої направлятимуться в місцеві бюджети – револьверні фонди, в яких вони будуть накопичуватись для цільового використання. Це може бути або покращення того житлового фонду, який вже є на балансі, або ж для нових житлових об’єктів, які будуть використовуватись з такою ж ціллю.

Як зазначає депутатка, механізми соціальної оренди досить популярні в країнах ЄС. Україна може адаптувати їх під себе та напрацювати правове підґрунтя для цього.

Наприклад, в ЄС договір найму соціального житла укладається між органом місцевого самоврядування (ОМС) і наймачем. ОМС, який надає в оренду житло, проводить щорічний моніторинг доходів наймача за попередній рік. У разі, якщо його середньомісячний сукупний дохід за попередні два роки поспіль став вищим, це є підставою для припинення договору.

У Нідерландах, Австрії та Данії соціальне житло становить понад 20% від загального житлового фонду, а у Великій Британії, Франції, Ісландії, Ірландії та Фінляндії він коливається в межах 10-19%, а в Угорщині і, наприклад, Фінляндії, сектор оренди соціального житла становить понад 50% серед усього житла, що орендується. Натомість в Україні його частка заледве сягає 1,5%, це критично мало, враховуючи усі виклики, спричинені повномасштабним вторгненням, зазначила Шуляк.

Враховуючи це, парламентарка вважає соціальну оренду надзвичайно перспективною для України, де зараз, по-перше, величезна кількість внутрішньо переміщених громадян, а по-друге, житлове питання не вирішувалось десятиліттями.

«Звичайно, треба розуміти, що європейська практика соціальної оренди – результат довгострокових та послідовних політик, які впроваджувалися роками. Україна своєю чергою наслідувала житлові політики, які роками зводилися до прямої передачі квартир новим власникам. Більшість державних та муніципальних програм були спрямовані на субсидування власності, а не доступної оренди. Тобто попереду у нас багато роботи», – зауважила Шуляк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.