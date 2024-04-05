На Миколаївщині два чоловіки організували міжрегіональний канал збуту зброї

Поліція на Миколаївщині зупинила мережу збуту нелегальної зброї.

Джерело фото: Поліція Миколаївської області

На Миколаївщині правоохоронці зупинили діяльність мережі з виготовлення та збуту нелегальної зброї та боєприпасів. Двох чоловіків з Вознесенського району, 33 та 56 років, затримали після чергової спроби реалізації незаконного арсеналу. Про це повідомила поліція Миколаївської області.

Під час розслідування встановлено, що зловмисники власноруч виготовляли та зберігали зброю та боєприпаси у власних майстернях. Потім оголошували продаж на спеціалізованому сайті, а доставку здійснювали через поштові відправлення по всій Україні. Вартість однієї одиниці зброї могла становити від 15 тисяч гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 1000 набоїв, автомат Калашникова, гранату Ф-1, прес для завалювання гільз та інше обладнання. Зловмисникам повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю, за що їм може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Вилучене направлено на експертизу, а суд визначатиме запобіжні заходи для фігурантів.

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