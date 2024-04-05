На Николаевщине два мужчины организовали межрегиональный канал сбыта оружия

Полиция на Николаевщине остановила сеть сбыта нелегального оружия.

Источник фото: Полиция Николаевской области

На Николаевщине правоохранители остановили деятельность сети по изготовлению и сбыту нелегального оружия и боеприпасов. Двух мужчин из Вознесенского района, 33 и 56 лет, задержали после очередной попытки реализации незаконного арсенала. Об этом сообщила полиция Николаевской области.

В ходе расследования установлено, что злоумышленники собственноручно изготавливали и хранили оружие и боеприпасы в собственных мастерских. Затем объявляли продажу на специализированном сайте, а доставку осуществляли через почтовые отправления по всей Украине. Стоимость одной единицы оружия могла составлять от 15 тысяч гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли более 1000 патронов, автомат Калашникова, гранату Ф-1, пресс для заваливания гильз и другое оборудование. Злоумышленникам сообщено о подозрении за незаконное обращение с оружием, за что им может грозить до семи лет лишения свободы.

Изъятое направлено на экспертизу, а суд будет определять меры пресечения для фигурантов.

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