Продавали в рф комплектующие для ВПК: завершено досудебное расследование по топ-менеджменту концерна

В ГБР сообщили, что после начала полномасштабного вторжения дельцы поставили в страну-агрессора продукции по меньшей мере более чем на 160 млн грн.

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование в отношении подозреваемых из числа топ-менеджмента концерна, которые продавали в рф комплектующие для военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил официальный сайт ДБР.

Отмечается, что в июне 2023 года работники Бюро задержали владельцев и топ-менеджмента концерна, который снабжал продукцией российский ВПК даже после вторжения. Среди них – организатор преступной схемы, бывший народный депутат, член «партии регионов». Деятельность самого концерна была заблокирована в ноябре 2022 года.

Во время следственных действий, у бывшего нардепа найдены книги, которые превозносят россию и пропагандируют ее имперские нарративы, российские знаки отличия и даже комсомольский значок, который заботливо хранился среди ценных вещей. У некоторых подозреваемых были найдены паспорта россии, договоры со страной-агрессором, отмечают в Бюро.

Промышленно-инновационная группа компаний семьи бывшего народного депутата Украины с 2014 года обеспечивала госпредприятия россии высокоэффективными узлами, агрегатами, деталями пневматического оборудования.

Компрессоры и компрессорные установки являются комплектующими частями, которые используются в составе боевых железнодорожных ракетных комплексов «Молодец», которые находятся на боевом дежурстве в составе ракетных войск стратегического назначения в россии.

Кроме того, они используются в составе специальных бронированных поездов, предназначенных для ведения инженерной разведки железнодорожных маршрутов, разминирования, боевой охраны и сопровождения военных эшелонов.

Таким образом, отправленная в страну-агрессор продукция используется в военной сфере, в том числе в Донецком и Запорожском направлениях во время ведения агрессивной войны против нашего государства.

Концерн занимал второе место в поставке товаров для российских компаний, экспортируя 95% производимой в Украине продукции.

По результатам проведенного расследования следователи ГБР установили, что в состав преступной организации вошли по меньшей мере 11 человек, среди менеджмента промышленно-инновационной группы компаний и граждан российской федерации, которым сообщено о подозрении в создании преступной организации и пособничестве государству-агрессору (ст. 255, ст. 111-2 УК Украины).

Относительно 4 фигурантов материалы выделены в отдельное производство. В отношении 7 подозреваемых процессуальный руководитель признал собранные в ходе досудебного расследования доказательства достаточными для окончания досудебного расследования и предоставил следователю поручение для сообщения подозреваемых и защитников о завершении досудебного расследования и предоставлении доступа к материалам дела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.