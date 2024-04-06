В Украине готовится к запуску госреестр территорий, загрязненных взрывоопасными предметами

Держателем реестра уже определено ГСЧС.

Источник фото: mvs.gov.ua

В Украине готовится к запуску государственный реестр территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, держателем которого уже определено ГСЧС. Как пишут в Департаменте коммуникации МВД, об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он напомнил, что в прошлом году в Хорватии состоялась конференция по гуманитарному разминированию, по результатам которой Украине было выделено около полумиллиарда евро на помощь в этой сфере.

«Много помогает Япония, у нас несколько направлений сотрудничества. Специальное оборудование, транспортные средства, экипировка саперов», - отметил Министр.

Отдельное направление – подготовка специалистов и обмен опытом.

В свою очередь МВД делает полностью прозрачным процесс использования этой помощи.

«Мы знаем, где какая единица техники работает, как используется то или иное оборудование. Это не только об учете и контроле. Это о доверии наших партнеров и их желании продолжать помогать Украине», - подчеркнул Игорь Клименко и поблагодарил за международную поддержку партнерам, которые вносят важный вклад в разминирование Украины.

Отметим, что МВД планирует увеличить количество специалистов по разминированию.

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