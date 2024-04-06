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В Україні готується до запуску держреєстр територій, забруднених вибухонебезпечними предметами

22:57, 6 квітня 2024
Тримачем реєстру вже визначено ДСНС.
В Україні готується до запуску держреєстр територій, забруднених вибухонебезпечними предметами
Джерело фото: mvs.gov.ua
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В Україні готується до запуску державний реєстр територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, тримачем якого вже визначено ДСНС. Як пишуть у Департаменті комунікації МВС, про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він нагадав, що минулого року в Хорватії відбулася конференція з гуманітарного розмінування, за результатами якої Україні виділили близько півмільярда євро на допомогу в цій сфері. 

«Багато допомагає Японія, у нас декілька напрямків співпраці. Спеціальне обладнання, транспортні засоби, екіпірування саперів», - зазначив Міністр. 

Окремий напрямок – підготовка фахівців та обмін досвідом. 

Своєю чергою МВС робить повністю прозорим процес використання цієї допомоги.

«Ми знаємо, де яка одиниця техніки працює, як використовується те чи інше обладнання. Це не лише про облік і контроль. Це про довіру наших партнерів і їхнє бажання продовжувати допомагати Україні», - наголосив Ігор Клименко та подякував за міжнародну підтримку партнерам, які роблять важливий внесок у розмінування України. 

Зазначимо, що МВС планує збільшити кількість фахівців з розмінування.

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