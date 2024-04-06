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Продавали до рф комплектуючі для ВПК: завершено досудове розслідування щодо топ-менеджменту концерну

16:42, 6 квітня 2024
У ДБР повідомили, що після початку повномасштабного вторгнення ділки поставили до країни-агресора продукції щонайменше на понад 160 млн грн.
Продавали до рф комплектуючі для ВПК: завершено досудове розслідування щодо топ-менеджменту концерну
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Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування стосовно підозрюваних з числа топ-менеджменту концерну, які продавали до рф комплектуючі для військово-промислового комплексу. Про це поінформував офіційний сайт ДБР.

Зазначається, що у червні 2023 року працівники Бюро затримали власників та топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після вторгнення. У тому числі – організатора злочинної схеми, колишнього народного депутата, члена «партії регіонів». Діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022 року.

Під час слідчих дій, у колишнього нардепа знайдено книги, які звеличують росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей. У деяких підозрюваних були знайдені паспорти рф, договори з країною-агресором, зазначають у Бюро.

Промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства рф високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання.

Компресори й компресорні установки є комплектуючими частинами, що використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексах «Молодець», які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення у росії.

Крім того, вони використовуються у складі спеціальних броньованих потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів.

Таким чином, відправлена до країни-агресора продукція використовується у військовій сфері, у тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти нашої держави.

Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.

За результатами проведеного розслідування слідчі ДБР встановили, що до складу злочинної організації увійшло щонайменше 11 осіб, з поміж менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян російської федерації, яким повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та пособництві державі-агресору (ст. 255, ст. 111-2 КК України).

Відносно 4 фігурантів матеріали виділені в окреме провадження. Щодо 7 підозрюваних, процесуальний керівник визнав зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для закінчення досудового розслідування та надав слідчому доручення для повідомлення підозрюваним та захисникам про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів справи.

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