Є випадки, коли через кілька днів після мобілізації хлопці опинялися на фронті та гинули, — Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував ситуація, коли мобілізовані одразу опинились на фронті.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в країні зафіксовані випадки, коли новомобілізовані опинялися на фронті вже за декілька днів після мобілізації й гинули. За його словам, жодна людина не понесла покарання за їхню загибель. Про це про це він заявив в інтерв'ю «Суспільному».

«Дійсно, є ганебні випадки, коли хлопців мобілізували, через декілька днів вони були на передовій і загинули. Чи бачили ви хоч одну людину, яка за це понесла покарання? Коли виходить головнокомандувач, він повинен найперше сказати: мінімум три місяці підготовка. Друге: по всіх подібних випадках ми розібралися, от конкретні прізвища, дивіться, які вони понесли покарання», – сказав він.

За його словами, інакше буде залишатись недовіра до мобілізаційних процесів і будуть і далі ці історії.

Лубінець також наголосив, що деякі люди уникають спілкування з військовими, оскільки очікують, що їм дадуть повістку і одразу відправлять на передову.

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