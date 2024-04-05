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Есть случаи, когда через несколько дней после мобилизации ребята оказывались на фронте и гибли, — Дмитрий Лубинец

15:21, 5 апреля 2024
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал ситуацию, когда мобилизованные сразу оказывались на фронте.
Есть случаи, когда через несколько дней после мобилизации ребята оказывались на фронте и гибли, — Дмитрий Лубинец
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в стране зафиксированы случаи, когда новомобилизованные оказывались на фронте уже через несколько дней после мобилизации и погибали. По его словам, ни один человек не понес наказание за их гибель. Об этом он заявил в интервью «Суспыльному».

«Действительно, есть позорные случаи, когда ребят мобилизовали, через несколько дней они были на передовой и погибли. Видели ли вы хоть одного человека, который за это понес наказание? Когда выходит главнокомандующий, он должен первым делом сказать: минимум три месяца подготовка. Второе: по всем подобным случаям мы разобрались, вот конкретные фамилии, смотрите, какие они понесли наказание», – сказал он.

Он отметил, иначе будет оставаться недоверие к мобилизационным процессам и будут и дальше эти истории.

Лубинец также добавил, что некоторые люди избегают общения с военными, поскольку ожидают, что им дадут повестку и отправят на передовую.

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