«5 тысяч гривен каждому украинцу», – Минреинтеграции предупредило о новом фейке

Telegram-каналы распространяют фейк о предоставлении единовременного пособия в размере 5 тысяч гривен для украинцев.

Источник фото: slovoidilo.ua

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предупреждает граждан о распространении фейковой информации через Telegram-каналы относительно социальных выплат.

В последнее время в сети появились случаи недостоверной информации, в частности относительно заявлений, которые приписываются Вице-премьер-министру Украины Ирине Верещук. Неправдиво распространяется сообщение о предоставлении единовременного пособия в размере 5 тысяч гривен для всех украинцев, которые никогда не выезжали за границу.

Министерство подчеркивает, что это содержательно искаженная информация, где была использована фраза Вице-премьер-министра, выпущенная в другом контексте. Отмечается, что упомянутая фраза касается предоставления единовременной денежной помощи от государства, которая была выплачена жителям Николаевской и Херсонской областей, пострадавшим от подтопления из-за подрыва врагом Каховской ГЭС в прошлом году.

В связи с этим Министерство призывает граждан пользоваться только официальной информацией от государственных органов, а также быть осторожными при просмотре и нажатии на подозрительные ссылки, избегая предоставления личной или банковской информации.

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