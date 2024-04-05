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Земельные участки, автомобиль и ювелирные украшения – список конфискованного имущества Онищенко

15:21, 5 апреля 2024
Экс-нардеп-беглец Онищенко получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Земельные участки, автомобиль и ювелирные украшения – список конфискованного имущества Онищенко
Источник фото: mbiz.censor.net
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Как сообщалось ранее, ВАКС приговорил бывшего народного депутата Александра Онищенко к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества за его участие в коррупционной схеме, связанной с хищением государственных средств при добыче и продаже природного газа.

В САП раскрыли детали конфискации имущества осужденного, пишет Transparency International Ukraine. Приговор предусматривает конфискацию следующих активов:

  • три земельных участка в городе Украинка Киевской области общей площадью 60 000 кв.м;
  • земельный участок в пгт Козин в Обуховском районе Киевской области вместе с недвижимостью;
  • автомобиль MERCEDES-BENZ S 500L 4MATIC;
  • корпоративные права в ООО ФИРМА "ХАС", ООО "ТОП ЮКРЕЙН", ООО "Конно-спортивный комплекс "ОЛИМПИК", ООО "ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ +";
  • средства на банковских счетах в ПАО "Диамант Банк", КБ "ПРИВАТБАНК", ПАО "ДИАМАНТБАНК", LAS "Trasta komercbanka" (Латвийская Республика), а также в банке Российской Федерации;
  • охотничий карабин и ювелирные украшения.

Кроме того, подлежат специальной конфискации:

  • корпоративные права в ООО ФИРМА "ХАС";
  • средства в сумме $7 369,91 в AS "PrivatBank" (Латвийская Республика) в компании "Ostexpert Limited";
  • корпоративные права в компании "Fastilo Traiding LTD";
  • нежилые помещения площадью 535,00 кв. м на Крещатике в городе Киеве;
  • средства в сумме $600 тыс. (которые уже изъяты и переведены на счет государства).

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