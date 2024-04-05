В Киеве БЭБ прекратило работу еще одной АЗС с топливом неизвестного происхождения

Бюро экономической безопасности сообщило, что прекратило работу еще одной автозаправочной станции в Киеве. Сотрудники Бюро изъяли 1,5 тысячи литров топлива неизвестного происхождения и модульную станцию для заправки автомобилей.
«При проведении обысков на заправке отсутствовали какие-либо разрешительные документы на розничную торговлю горючим и сертификаты качества товара. Кроме того, детективы зафиксировали отсутствие кассовых аппаратов», – отметили в БЭБ.
Примерная стоимость изъятого составляет 700 тысяч грн.
В Бюро отметили, что сейчас идет досудебное расследование и проводятся необходимые следственные действия.
Ранее мы писали, что в Киеве БЭБ разоблачило АЗС, где продавали контрафактное горючее.
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