В Киеве БЭБ прекратило работу еще одной АЗС с топливом неизвестного происхождения

Работники Бюро изъяли 1500 литров дизельного топлива и бензина марки А-95.

Источник фото: esbu.gov.ua

Бюро экономической безопасности сообщило, что прекратило работу еще одной автозаправочной станции в Киеве. Сотрудники Бюро изъяли 1,5 тысячи литров топлива неизвестного происхождения и модульную станцию для заправки автомобилей.

«При проведении обысков на заправке отсутствовали какие-либо разрешительные документы на розничную торговлю горючим и сертификаты качества товара. Кроме того, детективы зафиксировали отсутствие кассовых аппаратов», – отметили в БЭБ.

Примерная стоимость изъятого составляет 700 тысяч грн.

В Бюро отметили, что сейчас идет досудебное расследование и проводятся необходимые следственные действия.

Ранее мы писали, что в Киеве БЭБ разоблачило АЗС, где продавали контрафактное горючее.

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