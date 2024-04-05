Практика судов
  1. В мире

россия давит на Францию и страны Запада, чтобы подтолкнуть Украину к невыгодным переговорам – ISW

15:02, 5 апреля 2024
Аналитики считают, что информационная операция направлена на то, чтобы «убедить западные страны подтолкнуть Украину к невыгодным и неравным для нее переговорам на условиях россии».
россия давит на Францию и страны Запада, чтобы подтолкнуть Украину к невыгодным переговорам – ISW
Фото: 24tv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что россия применяла информационную операцию по эскалации отношений с НАТО, чтобы нацелиться на Францию после недавних заявлений президента страны Эммануэля Макрона о расширении уровня и видов помощи Украине. Об этом сообщили на официальном сайте ISW

Аналитики считают, что информационная операция направлена на то, чтобы «убедить западные страны подтолкнуть Украину к невыгодным и неравным для нее переговорам на условиях россии».

В сводке за 4 апреля отмечается, что министр иностранных дел рф Сергей Лавров также симулировал интерес к переговорам, и возможные скоординированные информационные усилия Лаврова и Шойгу могут сигнализировать о новом витке усиленной российской риторики по переговорам.

 «ISW продолжает считать, что максималистские цели россии – которые равносильны полной капитуляции Украины и Запада – остаются неизменными и что любые российские заявления, свидетельствующие о том, что россия заинтересована в мирных переговорах, являются весьма вероятными попытками заставить Запад пойти на уступки относительно украинского суверенитета и территориальной целостности», – говорится в отчете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Генштаб сообщил, что ТЦК вызовет граждан, достигших 25 лет, для прохождения медосмотра и оформления военно-учетных документов

В Генеральном штабе сообщили, что ТЦК начнет вызывать граждан, состоящих на военном учете призывников и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов.

В Минобороны объяснили, как обезопасят персональные данные военнообязанных, которые будут храниться за границей

«Наша особенная мечта, чтобы все военные системы могли разворачиваться в «облаке» за границей» - замминистра обороны Катерина Черногоренко.

Большая Палата Верховного Суда ответила, может ли значительная нагрузка служить оправданием для затягивания судьей рассмотрения заявления о самоотводе

Судья указывала, что отсутствуют основания для привлечения ее к ответственности, поскольку ответственность судьи может наступать исключительно за нарушение сроков, установленных законом, а статья 81 УПК не содержит определенного срока рассмотрения вопроса о самоотводе.

Правительство утвердило порядок подачи заявления об уничтоженной или поврежденной недвижимости через Дію: какие документы нужны

Для формирования заявления о возмещении вреда недвижимости через Дію заявитель должен подтвердить, что он не является лицом, к которому применены санкции и не имеет судимости за преступления против основ национальной безопасности.

Командир взвода попытался продать прибор ночного видения, чтобы купить автомобиль в подразделение: что решил суд

Суд признал вину старшего лейтенанта, однако решил его строго не наказывать.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Дроботова
    Тетяна Дроботова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді