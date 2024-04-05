россия давит на Францию и страны Запада, чтобы подтолкнуть Украину к невыгодным переговорам – ISW

Аналитики считают, что информационная операция направлена на то, чтобы «убедить западные страны подтолкнуть Украину к невыгодным и неравным для нее переговорам на условиях россии».

Фото: 24tv.ua

В американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что россия применяла информационную операцию по эскалации отношений с НАТО, чтобы нацелиться на Францию после недавних заявлений президента страны Эммануэля Макрона о расширении уровня и видов помощи Украине. Об этом сообщили на официальном сайте ISW

Аналитики считают, что информационная операция направлена на то, чтобы «убедить западные страны подтолкнуть Украину к невыгодным и неравным для нее переговорам на условиях россии».

В сводке за 4 апреля отмечается, что министр иностранных дел рф Сергей Лавров также симулировал интерес к переговорам, и возможные скоординированные информационные усилия Лаврова и Шойгу могут сигнализировать о новом витке усиленной российской риторики по переговорам.

«ISW продолжает считать, что максималистские цели россии – которые равносильны полной капитуляции Украины и Запада – остаются неизменными и что любые российские заявления, свидетельствующие о том, что россия заинтересована в мирных переговорах, являются весьма вероятными попытками заставить Запад пойти на уступки относительно украинского суверенитета и территориальной целостности», – говорится в отчете.

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