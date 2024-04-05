росія тисне на Францію та країни Заходу, щоб підштовхнути Україну до невигідних переговорів – ISW

Аналітики вважають, що інформаційна операція спрямована на те, щоб «переконати західні країни підштовхнути Україну до невигідних та нерівних для неї перемовин на умовах росії».

Фото: 24tv.ua

В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що росія застосовувала інформаційну операцію з ескалації відносин із НАТО, щоб націлитися на Францію після недавніх заяв президента країни Еммануеля Макрона щодо розширення рівня і видів допомоги Україні. Про це поінформували на офіційному сайті ISW

Аналітики вважають, що інформаційна операція спрямована на те, щоб «переконати західні країни підштовхнути Україну до невигідних та нерівних для неї перемовин на умовах росії».

У зведенні за 4 квітня зазначається, що міністр закордонних справ рф Сергій Лавров також симулював інтерес до переговорів, і ймовірні скоординовані інформаційні зусилля Лаврова та Шойгу можуть сигналізувати про новий виток посиленої російської риторики щодо переговорів.

«ISW продовжує вважати, що максималістські цілі росії - які рівносильні повній капітуляції України і Заходу - залишаються незмінними і що будь-які російські заяви, які свідчать про те, що росія зацікавлена в мирних переговорах, є вельми вірогідними спробами змусити Захід піти на поступки щодо українського суверенітету та територіальної цілісності», - ідеться у звіті.

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