Денис Шмигаль: мобілізація буде «більш м'якою», потреби у мобілізації 500 тисяч людей немає

За словами Прем'єра, «зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде більш м'якою».

Джерело фото: Siim Lõvi /ERR

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю естонському «ERR», що мобілізація буде «більш м'якою», адже немає потреби у мобілізації 500 000 людей.

Шмигалю нагадали, що торік у грудні пролунали заяви, зокрема від Президента Володимира Зеленського, про необхідність мобілізувати 500 000 осіб.

У відповідь Прем'єр заявив, що він та Глава держави контролюють ситуацію – було змінено Головкома ЗСУ, Олександр Сирський провів аудит Сил оборони, почались ротації на лінії фронту.

«Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде більш м'якою. Думаю, протягом цього року ми виконаємо всі необхідні завдання з мобілізації українців», – зазначив Шмигаль.

За його словами, нові бригади Сил оборони вже укомплектовані, зараз Україна чекає тільки на обладнання, військову техніку та боєприпаси від партнерів.

Шмигаль відмітив, що коли нові бригади будуть укомплектовані, буде суттєво збільшено бойову міць.

Раніше Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії в Києві, відповідаючи на запитання журналістів щодо кількості новобранців, які будуть мобілізовані в українську армію цього року, зауважив, що «пів мільйона нам не потрібно».

«Що стосується окремої кількості людей, які будуть мобілізовані, не можу сказати... Пів мільйона нам не потрібно», — заявив Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.