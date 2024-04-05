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Зеленський увів у дію санкції РНБО проти Альперіна, Єрімічука, Кушніра та інших

14:57, 5 квітня 2024
Указом Президента проти 86 юридичних осіб та семи фізичних осіб ввели санкції від 3 до 10 років.
Зеленський увів у дію санкції РНБО проти Альперіна, Єрімічука, Кушніра та інших
Джерело фото: ukrinform
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти 86 юридичних осіб та семи фізичних осіб, у тому числі іноземців, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони.

Указ №219/2024 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 квітня 2024 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

За додатками до рішення РНБО, 73 юридичні особи, проти яких введені санкції, мають свої реєстраційні адреси на території, контрольовані урядом України, дві - у тимчасово окупованому Маріуполі, а три - у Севастополі.

Місцезнаходження інших юридичних осіб – в російській федерації та Китаї. Обмежувальні заходи проти цих юридичних осіб введені на терміни від трьох до десяти років.

Зокрема, серед фізичних осіб, які підпали під санкції на три роки, зазначені український бізнесмен Вадим Альперін, бізнесмен із Чернівців Олександр Єрімічук, засновник фірми "Чернівецький завод будівельних матеріалів" та охоронного агентства «Сокіл» Юрій Кушнір, бізнесмени Орест Адамчо та Віктор Шерман, а також громадяни рф Андрій Попов.

Вадиму Альперіну заблокували активи на три роки, а також заборонили проводити торговельні операції та виводити капітал за межі країни.

Санкції на 10 років введені проти Араіка Амірханяна. Йому приписують участь у рейдерських захопленнях, нелегальних переправленнях через державний кордон, відмиванні грошей та виведенні їх у росію та тимчасово окупований Крим.

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