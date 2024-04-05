Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Альперина, Еримичука, Кушнира и других

Указом Президента против 86 юридических лиц и семи физических лиц ввели санкции от 3 до 10 лет.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о решении СНБО о применении персональных санкций против 86 юридических лиц и семи физических лиц, в том числе иностранцев, в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны.

Указ №219/2024 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 апреля 2024 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Согласно приложениям к решению СНБО, 73 юридических лица, против которых введены санкции, имеют свои регистрационные адреса на территории, контролируемые правительством Украины, два - во временно оккупированном Мариуполе, а три - в Севастополе.

Местонахождение других юридических лиц - в российской федерации и Китае. Ограничительные меры против этих юридических лиц введены на сроки от трех до десяти лет.

В частности, среди физических лиц, которые подпали под санкции на три года, указаны украинский бизнесмен Вадим Альперин, бизнесмен из Черновцов Александр Еримичук, основатель фирмы "Черновицкий завод строительных материалов" и охранного агентства "Сокол" Юрий Кушнир, бизнесмены Орест Адамчо и Виктор Шерман, а также граждане рф Андрей Попов.

Вадиму Альперину заблокировали активы на три года, а также запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны.

Санкции на 10 лет введены против Араика Амирханяна. Ему приписывают участие в рейдерских захватах, нелегальных переправках через государственную границу, отмывании денег и выводе их в Россию и временно оккупированный Крым.

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