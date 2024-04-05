Денис Шмыгаль: мобилизация будет «более мягкой», потребности в мобилизации 500 тысяч человек нет

По словам Премьера, «сейчас нужно не так много людей, поэтому мобилизация будет более мягкой».

Источник фото: Siim Lõvi /ERR

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью эстонскому «ERR», что мобилизация будет «более мягкой», ведь нет нужды в мобилизации 500 000 человек.

Шмыгалю напомнили, что в декабре прошлого года прозвучали заявления, в частности от Президента Владимира Зеленского, о необходимости мобилизовать 500 000 человек.

В ответ Премьер заявил, что он и Глава государства контролируют ситуацию – был изменен Главком ВСУ, Александр Сырский провел аудит Сил обороны, начались ротации на линии фронта.

«Мы понимаем, что сейчас нужно не так много людей, поэтому мобилизация будет более мягкой. Думаю, в этом году мы выполним все необходимые задачи по мобилизации украинцев», – отметил Шмыгаль.

По его словам, новые бригады Сил обороны уже укомплектованы, сейчас Украина ждет только на оборудование, военную технику и боеприпасы от партнеров.

Шмыгаль отметил, что когда новые бригады будут укомплектованы, будет существенно увеличено боевую мощь.

Раньше Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве, отвечая на вопрос журналистов относительно количества новобранцев, которые будут мобилизованы в украинскую армию в этом году, отметил, что «полмиллиона нам не нужно».

«Что касается отдельного количества людей, которые будут мобилизованы, не могу сказать... Полмиллиона нам не нужно», - заявил Президент.

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