У Києві БЕБ припинило роботу ще однієї АЗС з паливом невідомого походження

Працівники Бюро вилучили 1 500 літрів дизельного пального та бензину марки А-95.

Джерело фото: esbu.gov.ua

Бюро економічної безпеки повідомило, що припинило роботу ще однієї автозаправної станції у Києві. Працівники Бюро вилучили 1,5 тисячі літрів палива невідомого походження та модульну станцію для заправки автомобілів.

«Під час проведення обшуків на заправці були відсутні будь-які дозвільні документи на роздрібну торгівлю пальним та сертифікати якості товару. Крім того, детективи зафіксували відсутність касових апаратів», - зазначили у БЕБ.

Орієнтовна вартість вилученого складає 700 тисяч грн.

У Бюро зауважили, що наразі триває досудове розслідування та проводяться необхідні слідчі дії.

Раніше ми писали, що у Києві БЕБ викрило АЗС, де продавали контрафактне пальне.

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