Земельні ділянки, автомобіль та ювелірні прикраси – список конфіскованого майна Онищенка

Екснардеп-утікач Онищенко отримав 15 років вʼязниці з конфіскацією майна.

Джерело фото: mbiz.censor.net

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Як повідомлялося раніше, ВАКС засудив колишнього народного депутата Олександра Онищенка до 15 років позбавлення волі та конфіскації майна через його участь у корупційній схемі, пов'язаній з розкраданням державних коштів при видобутку та продажу природного газу.

У САП розкрили деталі конфіскації майна засудженого, пише Transparency International Ukraine. Вирок передбачає конфіскацію наступних активів:

три земельні ділянки у місті Українка на Київщині загальною площею 60 000 кв.м;

земельну ділянку у смт Козин в Обухівському районі Київської області разом із нерухомістю;

автомобіль MERCEDES-BENZ S 500L 4MATIC;

корпоративні права у ТОВ ФІРМА «ХАС», ТОВ «ТОП ЮКРЕЙН», ТОВ «Кінно-спортивний комплекс «ОЛІМПІК», ТОВ «ПРИРОДНІ РЕСУРСИ +»;

кошти на банківських рахунках в ПАТ «Діамант Банк», КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК», LAS «Trasta komercbanka» (Латвійська Республіка), а також в банку Російської Федерації;

мисливський карабін та ювелірні прикраси.

Крім того, підлягають спеціальній конфіскації:

корпоративні права у ТОВ ФІРМА «ХАС»;

кошти у сумі $7 369,91 в AS «PrivatBank» (Латвійська Республіка) у компанії «Ostexpert Limited»;

корпоративні права у компанії «Fastilo Traiding LTD»;

нежилі приміщення площею 535,00 кв. м на Хрещатику в місті Києві;

кошти у сумі $600 тис. (які вже вилучено та переведено на рахунок держави).

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